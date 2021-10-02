В 2022 году появится украинская вакцина против коронавируса – Ляшко

Сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса

В Украине старт вакцинации от COVID-19 состоялся 24 февраля 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая вакцина против коронавируса украинского производства может появиться в 2022 году, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Об этом сообщает телеканал Дом.

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"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", – говорит Ляшко.

По словам министра, сейчас в Харькове начался монтаж линий для производства вакцин против гриппа и коронавируса.

Какие вакцины сейчас есть в Украине

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Минздрав обнародовал список типов вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране. Украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной:

Векторная – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);

Инактивированная – CoronaVac/Sinovac Biotech;

мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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