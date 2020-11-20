В 500 заражениях от локдауна. Спасет ли карантин выходного дня?

Результаты карантина выходного дня мы увидим через две недели, но локдаун пора вводить уже сейчас

Каждый день в Украине все больше больных COVID-19. За последние сутки выявили 14575 новых инфицированных. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.

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При этом ранее в Минздраве заявляли, что 15000 больных в сутки – критический показатель. При таких цифрах и заполненности больниц на 85% в стране могут ввести локдаун.

Спасти от полного закрытия страны должен карантин выходного дня. Его результаты мы увидим уже через неделю-две. Помогут ли Украине ограничения по субботам и воскресеньям избежать полного локдауна?

Перевалит ли статистика за 15000 больных в сутки?

Количество больных увеличивается в геометрической прогрессии. Всех больных тестировать не успевают – Украина на последних позициях по тестированию для выявления инфицированных. Поэтому, чем больше проводят тестов, тем больше будет выявленных больных.

Если месяц назад в Украине проводили 30 тысяч тестов в сутки, то сейчас больше 40 тысяч, а иногда – 50 тысяч. Минздрав обещает довести число тестов до 75 тысяч в сутки до конца года.

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О том, что тестов недостаточно, свижетельствует показатель выявления. Это количество позитивных тестов в числе всех сданных тестов. Всемирная организация здравоохранения считает, что максимальный процент положительных результатов должен составлять 5%.

В Украине он составляет – 27%

Если показатель низкий, например 1%, это означает, что из ста протестированных людей у одного человека обнаружили коронавирус. То есть тестируется большое число людей. Если процент высокий, это показывает, что тестирование неэффективно, тестируются преимущественно явно больные.

А какая занятость мест в больницах?

Каждая третья больница первой волны (152) критически заполнена больными COVID-19, говорится в исследовании Киевской школы экономики (КШЭ).

В 89 больницах койко-места, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%. Еще 97 таких больниц – сильно перегружены.

"Половина больниц – в зоне относительной безопасности. Критическая ситуация держится уже вторую неделю, даже при условии постоянного увеличения количества больниц, принимающих пациентов с COVID-19. За прошедшую неделю добавили 14 новых больниц – это 3600 новых коек", – указывается в исследовании.

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И полевые госпитали не решат недостаток мест в реанимациях для пациентов с COVID-19. Такие госпитали либо помогут изолировать больных с легким и средней тяжести течением болезни от здоровых людей (как в Китае), либо могут принимать пациентов, которые уже поправляются, то есть, не в критическом состоянии.

В Украине же не хватает именно реанимационных коек с подведенным кислородом и кроватей в отделениях интенсивной терапии, оборудованых аппаратами ИВЛ.

Поможет ли карантин выходного дня?

Карантин выходного дня ввели до 30 ноября. Вряд ли его отменят в конце месяца, прогнозируют в Киевской школе экономики.

Дело в том, что нет никаких доказательств, что критическая передача вируса происходит на выходных. Но если это так, тогда карантин такого вида оправдан.

А если вирус передается в основном в будние дни, то ослабление ограничений в будни и усиление в выходные сделает только хуже.

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Киевская школа экономики дает два сценария:

Карантин выходного дня не сработает. Мест в больницах хватит до конца первой недели декабря. Карантин выходного дня сработает. Мест в больницах хватит до 20-х чисел декабря.

То есть, ограничения только по выходным растянут увеличение нагрузки на больницы максимум на две недели.

После карантина выходного дня все равно придется принимать более жесткие меры. Об этом уже говорят в правительстве.

"За ближайшие две недели мы должны увидеть первые результаты карантина выходного дня при соблюдении абсолютно всех правил. Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям", – сказал на днях премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На сколько нужно ввести локдаун?

Как минимум продолжительностью в инкубационный период коронавируса. А лучше – на два периода.

При этом локдаун нужно вводить уже, а не ждать еще неделю или две, считает Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

Напомним, Кабинет министров к пятнице готовит черновик законопроекта с программой поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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