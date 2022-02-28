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В Ахтырке будут расстреливать за мародерство – мэр

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28 февраля, 11:21
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Павел Кузьменко также сделал предупреждение для предпринимателей
Кузьменко (слева) предупредил желающих легкой наживы. Коллаж "Сегодня"
Кузьменко (слева) предупредил желающих легкой наживы. Коллаж "Сегодня"

Теперь мародеров будут расстреливать не только в Житомире, но и в Ахтырке. Причем достанется и предпринимателям, которые будут завышать цены на продукты.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Павел Кузьменко.

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Он напомнил, что в Ахтырке 28 февраля с 17:30 до 7:00 утра объявлен комендантский час. Выходить на улицу в это время нельзя. При этом мэр отмечает случаи мародерства и с этим теперь будут жестко бороться.

"Если вы видите, что люди выехали, но там появляются какие-то неизвестные лица, сообщайте – туда сразу выезжает батальон территориальной обороны. За мародерство расстрел на месте", – заявил Кузьменко.

Также он предупредил предпринимателей, чтобы они не поднимали цены на продукты.

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"Придут чеченцы, и заработаете потом на них. А пока поднятие цены на товары будет расцениваться также как мародерство", – добавил чиновник.

Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Тем временем жители столицы после "комендантского воскресенья" вышли на улицу уже с самого утра – возле супермаркетов выстроились огромные очереди. В КГГА рассказали, как будут работать магазины.

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