Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Антарктиду отправили ледокол с вакцинами для украинских полярников (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 13:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
При температуре –78 градусов в Антарктиду доставляют препарат Pfizer
В Антарктиду отправили вакцины для полярников.
В Антарктиду отправили вакцины для полярников. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские полярники, работающие сейчас на станции "Академик Вернадский", смогут прививаться от COVID-19 прямо в Антарктиде. Им направили вакцины.

Об этом сообщили в Facebook Национальный антарктический научный центр.

Реклама

На ледяной континент вакцины доставит флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера", который идет на станцию.

Чтобы обеспечить соблюдение всех норм холодовой цепи, на ледоколе вакцины хранятся в соответствующей морозильной камере. Она работает в режиме –78 градусов по Цельсию. За нормами хранения вакцин следит врач "Ноосферы" Сергей Носенко.

Реклама

В каких условиях транспортируют вакцину. Фото: Национальный антарктический научный центр

Кого будут вакцинировать

На борту судна – 66 доз вакцины Pfizer. Они предусмотрены для:

Реклама
  • зимовщиков 26-й Украинской антарктической экспедиции. Они отправились на станцию в марте 2021 года и у них нет прививок от COVID-19 вообще, ведь тогда процесс вакцинации в Украине только начинался. Зимовщики смогут получить по 2 дозы;
  • участников сезонной экспедиции, имеющих полный курс прививки от COVID-19, но не успевших получить бустерную дозу.

Вакцинация полярников необходима, чтобы участники экспедиций смогли вернуться домой защищенными, в более безопасных и комфортных условиях.

"Это особенно важно для зимовщиков, ведь через год в Антарктиде, после почти полного отсутствия физических контактов с внешним миром, их иммунитет имеет более низкую способность противостоять вирусам", – отмечают полярники.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Вещи погибшего в ДТП с Ярославским вернули – мы узнали подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве сообщили о минировании всего города – подробности Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

223 883

заболело за неделю в Украине

-10%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять