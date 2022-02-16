В Антарктиду отправили ледокол с вакцинами для украинских полярников (фото)

Украинские полярники, работающие сейчас на станции "Академик Вернадский", смогут прививаться от COVID-19 прямо в Антарктиде. Им направили вакцины.
Об этом сообщили в Facebook Национальный антарктический научный центр.
На ледяной континент вакцины доставит флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера", который идет на станцию.
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Чтобы обеспечить соблюдение всех норм холодовой цепи, на ледоколе вакцины хранятся в соответствующей морозильной камере. Она работает в режиме –78 градусов по Цельсию. За нормами хранения вакцин следит врач "Ноосферы" Сергей Носенко.
В каких условиях транспортируют вакцину. Фото: Национальный антарктический научный центр
Кого будут вакцинировать
На борту судна – 66 доз вакцины Pfizer. Они предусмотрены для:
- зимовщиков 26-й Украинской антарктической экспедиции. Они отправились на станцию в марте 2021 года и у них нет прививок от COVID-19 вообще, ведь тогда процесс вакцинации в Украине только начинался. Зимовщики смогут получить по 2 дозы;
- участников сезонной экспедиции, имеющих полный курс прививки от COVID-19, но не успевших получить бустерную дозу.
Вакцинация полярников необходима, чтобы участники экспедиций смогли вернуться домой защищенными, в более безопасных и комфортных условиях.
"Это особенно важно для зимовщиков, ведь через год в Антарктиде, после почти полного отсутствия физических контактов с внешним миром, их иммунитет имеет более низкую способность противостоять вирусам", – отмечают полярники.
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