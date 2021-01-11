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В "Аскании-Нова" погибли 185 краснокнижных журавлей: полиция начала расследование (фото)

11 января, 16:57

Виталий Семченко Виталий Семченко

Основная версия – отравление

В украинском заповеднике "Аскания-Нова" за неделю вымерли около 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу. Правоохранители начали расследование.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие называет одной из версий случившегося – отравление зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на полях для борьбы с грызунами.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 239 УК Украины – загрязнение или порча земель. По предварительным данным, убытки составляют более 2,7 млн грн.

По данным Красной книги, в Украине осталось от 500-600 до 700-850 пар серых журавлей.

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/ Фото: Facebook

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/ Фото: Facebook

Как сообщалось ранее, в Чернобыле возле АЭС появилась птица с голосом волка и человека.

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Также мы писали, что в одном из ресторанов Одесской области заметили двух редких птиц – пеликанов, внесенных в Красную книгу. Экологи добились, чтобы птиц выпустили на волю.

Кроме того, в оккупированном Крыму, под Севастополем, в фисташковой роще у бухты Круглая (Омега) возникла свалка, а под деревьями паркуются автомобили. При этом единственный в роще источник воды засыпали землей и завалили мусором.

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Аскания-Нова полиция птицы красная книга журавли
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