В Беларуси морги переполнены российскими военными

Журналисты получили свидетельства о переполненных российскими военными больницах и моргах в Гомеле и Мозыре

Трупы завезли в страну на поездах / Фото: Коллаж: Сегодня

Госпитали и морги в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля переполнены российскими военными, поступающими с начала вторжения в Украину. Как пишут СМИ, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении такой информации, им грозит – увольнение.

Об этом пишет Радио Свобода.

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На прошлой неделе тела российских военных в Мозыре были погружены в поезда ОАО "Российские железные дороги".

"Трупов было нереально много. Находившиеся на станции Мозырь люди были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", – рассказал житель Мозыря.

Местные добавили журналистам, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам для местных жителей ограничен.

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А жители Гомеля рассказали, что автобусами возят раненых россиян, а грузовиками – убитых.

"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – говорит житель Гомеля.

Обстрел Попасной

Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

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"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал в Facebook заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвободители во всей красе. Скоты. Не люди", — отметил Белошицкий.

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