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Украинский вертолет "нарушил" границы с Беларусью? В ГПСУ ответили на обвинения

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
4 декабря, 18:55
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Пресс-служба пограничного комитета Беларуси показала видео, где украинский вертолет якобы нарушил их границы
Украинский вертолет якобы нарушил границы Беларуси
Украинский вертолет якобы нарушил границы Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси заявили, якобы украинские пилоты нарушили их границу во время учений. По словам белорусских пограничников, это случилось в районе пункта пропуска "Новая Рудня" в обед 4 декабря. ГПСУ уже ответила на эти обвинения – информация оказалась ложью.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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Что заявили в Беларуси?

"В районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - говорится в публикации.

Пресс-служба отметила, якобы украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

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Беларусь уже связалась по этому поводу с украинскими представителями.

Украинская сторона опровергла фейк

Украинская сторона утверждает, что нарушения границы с Беларусью не было.

Помощник главы ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье". В рамках операции используют авиацию и беспилотники, но факта пересечения границы с Беларусью не было.

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"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства — не соответствует действительности", - сказал он.

Беларусь вместе с РФ подтянет войска к Украине

Беларусь планирует провести военные учения совместно с основным стратегическим союзником – Россией. Министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что нынешние учения посвящены "прикрытию" южных границ, т. е. границ с Украиной.

В Украине уже отреагировали на угрозы. В Верховной Раде 3 декабря ждали министра обороны Алексея Резникова с докладом о ситуации на украинской границе.

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