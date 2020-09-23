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В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря

23 сентября, 12:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы, которые особенно метеозависимы, могут ощутить проблемы со здоровьем

Сильная магнитная буря ожидается под конец сентября – ее пик придется на 26-27 число, ученые определили самый высокий пятый уровень (G5).

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Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

На графике можно увидеть, что основной геомагнитный удар придется на 27 число. А на следующий день, 28 сентября, ожидается "магнитосферное возбуждение" – активность солнечного воздействия немного снизится, но все еще будет ощущаться.

Как влияет на нашу жизнь магнитная буря и что делать человеку

Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт. Такие явления обычно сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

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Людям, которые страдают артериальной гипертонией, гипотонией и болезнями сердца, медики советуют употреблять больше жидкости, воздержаться от чрезмерных физических нагрузок и употребления алкоголя, не переедать, отказаться от жирной пищи, отказаться от кофе и заменить его травяными чаями, больше гулять на свежем воздухе.

Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), а теперь снова возвращается к отметке в +30. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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земля магнитная буря

Источник: Сегодня

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