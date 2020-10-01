Попасть в Болгарию стало сложнее: новые правила въезда для украинцев

Власти Болгарии, куда украинцы могли въезжать без справки на предмет отсутствия коронавирусной инфекции, вновь ужесточили правила въезда.

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Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

Так, с этого месяца и до 30 ноября 2020 граждан Украины будут впускать в Болгарию только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К самой справке также имеется ряд требований. В частности, в ней должны быть указаны:

личные данные человека в соответствии с загранпаспортом;

сведения о лаборатории – наименование, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования;

метод тестирования (PCR) и отрицательный результат (Negative);

сам тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Напомним, что ранее египетские власти тоже обязали всех пересекающих границу (в том числе, и граждан страны) предоставлять сертификат об отсутствии COVID-19.

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Как мы уже писали, и Египет, и Болгария находятся в "зеленом списке" стран – при въезде из них украинцам не надо соблюдать самоизоляцию или сдавать тест на COVID-19.

А как отдыхалось украинцам на юге Украины этим летом, смотрите в видеосюжете:

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