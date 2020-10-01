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Попасть в Болгарию стало сложнее: новые правила въезда для украинцев

1 октября, 11:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти балканской страны обязали граждан Украины сдавать тест на коронавирус

Власти Болгарии, куда украинцы могли въезжать без справки на предмет отсутствия коронавирусной инфекции, вновь ужесточили правила въезда.

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Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

Так, с этого месяца и до 30 ноября 2020 граждан Украины будут впускать в Болгарию только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К самой справке также имеется ряд требований. В частности, в ней должны быть указаны:

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  • личные данные человека в соответствии с загранпаспортом;
  • сведения о лаборатории – наименование, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования;
  • метод тестирования (PCR) и отрицательный результат (Negative);
  • сам тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Напомним, что ранее египетские власти тоже обязали всех пересекающих границу (в том числе, и граждан страны) предоставлять сертификат об отсутствии COVID-19.

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Как мы уже писали, и Египет, и Болгария находятся в "зеленом списке" стран – при въезде из них украинцам не надо соблюдать самоизоляцию или сдавать тест на COVID-19.

А как отдыхалось украинцам на юге Украины этим летом, смотрите в видеосюжете:

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Болгария справка украинцы за границей коронавирус COVID-19 ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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