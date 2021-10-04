В больницах Одессы нет мест для тяжелобольных на коронавирус — волонтер

В больницы с COVID-19 попадают целые семьи

Ситуация с коронавирусом в Одессе ухудшается/Коллаж: Сегодня

В Одессе тяжелых больных с COVID-19 не принимают в больницы. В то же время в Харькове больные коронавирусом заполнили половину мест в больнице.

Об этом сообщает волонтер Екатерина Ножевникова.

Места в больницах

"В настоящее время мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет", — отметила Ножевникова.

Реклама

Волонтер обратился к ответственным за места департаментам, главным врачам, дежурным врачам приемных отделений и просит не повторять ошибок прошлого года и не искажать данные.

Печальные ситуации

Екатерина Ножевникова поделилась несколькими ситуациями, которые связаны с проблемами из-за госпитализации больных людей.

"Пациент 83 (нет почки, онкология в ремиссии) не привит. Ковид подтвержден. Из симптомов — отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа Минздрава нет, сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид-стационарам — нигде не взяли. В обычную "неврологию" нельзя — ковид. И в "ковид" нельзя — нет ковид-симптомов. Лечитесь как хотите", — рассказывает волонтер.

Реклама

Кроме этого, есть случаи, когда от коронавируса умирает несколько членов семьи практически одновременно.

"Семья: отец, мать, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы. Попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (сатурация 70). Сегодня и он умер. В папы тоже состояние тяжелое", — отметила Ножевникова.

Симптомы коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.

Реклама

Часто наблюдаются следующие симптомы:

повышенная температура;

кашель;

утомляемость;

потеря обоняния и вкусовых ощущений.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

боль в горле;

головная боль;

различные другие болевые ощущения;

диарея;

сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;

покраснение или раздражение глаз.

Симптомы тяжелой формы заболевания:

затрудненное дыхание или одышка;

нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;

боль в грудной клетке.

Ранее мы также сообщали