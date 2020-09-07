В больницах увеличат количество коек для пациентов с COVID-19 – Степанов

В связи с распространением коронавируса в Украине Министерство здравоохранения планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации в стране заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Кроме тех 35 тысяч коек, которые определены под COVID-19 в связи с ростом количества больных нам пора готовить новые койки. Нам нужно приготовить еще 15 тысяч (новых) коек", – сказал он.

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Министр также напомнил, что в марте в украинских больницах было всего 12 тысяч коек для больных COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки, 6 сентября, зафиксировали 2 174 новых случаев заражения коронавирусом, всего COVID-19 диагностировали у 138 068 украинцев. Умер 31 человек (2 877 – за все время эпидемии). В то же время вылечиться за вчерашний день смогли 379 пациентов. Общее число победивших вирус достигло 62 606. Таким образом, на данный момент в стране болеют 72 585 человек.

Как известно, в Украине с понедельника, 7 сентября, начало действовать новое деление на эпидемиологические зоны.

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