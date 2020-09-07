Українська
$ 27,73
32,86
  1. Последние новости Украины

В больницах увеличат количество коек для пациентов с COVID-19 – Степанов

7 сентября, 11:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Минздрав планирует дополнительно создать 15 тысяч коек

В связи с распространением коронавируса в Украине Министерство здравоохранения планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации в стране заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Кроме тех 35 тысяч коек, которые определены под COVID-19 в связи с ростом количества больных нам пора готовить новые койки. Нам нужно приготовить еще 15 тысяч (новых) коек", – сказал он.

Реклама

Министр также напомнил, что в марте в украинских больницах было всего 12 тысяч коек для больных COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки, 6 сентября, зафиксировали 2 174 новых случаев заражения коронавирусом, всего COVID-19 диагностировали у 138 068 украинцев. Умер 31 человек (2 877 – за все время эпидемии). В то же время вылечиться за вчерашний день смогли 379 пациентов. Общее число победивших вирус достигло 62 606. Таким образом, на данный момент в стране болеют 72 585 человек.

Как известно, в Украине с понедельника, 7 сентября, начало действовать новое деление на эпидемиологические зоны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19
Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19Украина
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели "всего" 2 107 человекУкраина
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика
Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы
Электрик, сантехник,
Электрик, сантехник, "муж на час": какие еще профессии нужны будут осеньюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять