В большинстве регионов пройдут дожди: какой будет погода 1 ноября

В первый день ноября на украинцев ждет дождевая и холодная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в воскресенье в западных областях без существенных осадков. На остальной территории умеренные дожди, ночью на северо-востоке, а днем на юге страны ожидаются значительные дожди.

Ветер преимущественно северный (в юго-восточной части – южный), 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9 градусов тепла, в западных областях 1-6, в Карпатах и Прикарпатье местами 0-3 градусов мороза, а днем 7-12 тепла, в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 6-11 градусов тепла, днем 10-15.

В Киеве 1 ноября будет идти умеренный дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 8-10.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробнее прогноз погоды на ноябрь.

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