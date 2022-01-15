В большинстве регионов – сухо: погода в Украине на 15 января (карта)

В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег

На дорогах местами гололедица. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 15 января, будет довольно ветреной.

Об этом сообщает Укргидрметцентр

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Погода в регионах

От этого и прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет снежить только в части восточных и северных областей. В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 с порывами до 15-20 метров в секунду

Температура воздуха 15 января составит:

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на западе днем от -1 до +3, ночью от -3 до +1;

на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;

на востоке днем от -1 до 0, ночью от 0 до -2;

на юге днем от +2 до +4, ночью от -1 до -+2;

в центре днем от -1 до +1, ночью от -1 до -2.

В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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