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В большинстве регионов – сухо: погода в Украине на 15 января (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 января, 05:48
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В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег
На дорогах местами гололедица. Коллаж "Сегодня"
На дорогах местами гололедица. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 15 января, будет довольно ветреной.

Об этом сообщает Укргидрметцентр

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Погода в регионах

От этого и прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет снежить только в части восточных и северных областей. В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 с порывами до 15-20 метров в секунду

Температура воздуха 15 января составит:

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  • на западе днем от -1 до +3, ночью от -3 до +1;
  • на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;
  • на востоке днем от -1 до 0, ночью от 0 до -2;
  • на юге днем от +2 до +4, ночью от -1 до -+2;
  • в центре днем от -1 до +1, ночью от -1 до -2.

В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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