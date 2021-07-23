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В "Борисполе" отменили досмотр на входе в терминал D: что изменилось

23 июля 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гендиректор аэропорта отметил, что компания прислушивается к пожеланиям пассажиров – многим не нравилось стоять в очередях прямо на входе в терминал

Теперь никаких очередей на входе. Фото: facebook.com/airportboryspil

Теперь никаких очередей на входе. Фото: facebook.com/airportboryspil

В аэропорту "Борисполь" убрали со входа в терминал D рентгено-телевизионные интроскопы, из-за которых постоянно образовывалась очередь аж на улицу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В пресс-службе аэропорта сообщили, что упрощена процедура и ускорено прохождение контроля на входах в терминал D. Теперь сотрудники проверяют только паспорта пассажиров и посадочные билеты.

"Центром внимания аэропорта является пассажир. Мы прислушиваемся к комментариям и пожеланиям наших гостей. Как результат – сегодня сняли пункты осмотра и сделали проще процедуру входа в терминал, при этом не снизив уровень безопасности. Наша цель – стать family friendly", – подчеркнул генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

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Как сообщали новости "Сегодня", "Укрзализныця" запускает новую электричку из Киева в "Борисполь". Теперь в аэропорт будет ездить еще один рельсовый автобус Pesa.

Также мы писали о трех главных проблемах, от которых страдают пассажиры "Борисполя". Например, люди жалуются на перекрытую дорогу, что даже экспресс Киев – Борисполь не спасает.

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