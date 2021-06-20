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В "Борисполе" задержали партию бриллиантов на 1 млн гривен (видео)

20 июня 2021 18:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчину задержали во время оформления авиарейса "Тель-Авив – Киев"

Таможенники в аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, который пытался незаконно перевезти через границу партию бриллиантов на 1 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время оформления авиарейса "Тель-Авив – Киев" был проведен досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.

"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", – говорится в сообщении.

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Предварительно, стоимость бриллиантов составляет около 1 млн грн.

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Также мы писали о том, что в международном аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, он пытался вывезти в Турции медицинский препарат "Лирика" производства Pfizer стоимостью 2,4 млн гривен.

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