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В "Борисполе" задерживаются 5 рейсов в Турцию: на какое время перенесли вылет

1 июля 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В авиакомпаниях, чьи рейсы перенесены, озвучили причину задержки вылетов самолетов

Сегодняшние утренние рейсы из аэропорта "Борисполь" в Анталию задерживаются из-за отсутствия разрешения со стороны Турции. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

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Задерживаются такие рейсы:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00;
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30;
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20;
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00;
  • QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен на 17:40.

В авиакомпаниях уточнили, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

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"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн табло на сайтах авиаперевозчиков. Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в "Борисполе" заработал новый коридор для ускоренного обслуживания пассажиров.

Также мы писали, что аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку.

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