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В Бородянке чудом спасли котика в разрушенной многоэтажке (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 мая, 16:44
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Пожарникам пришлось пригнать из другого города необходимую для спасения технику
В Бородянке из многоэтажки спасли котика.
В Бородянке из многоэтажки спасли котика. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области зоозащитники организовали операцию по спасению котика. Его заметили в разрушенной многоэтажке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и Facebook-страница "ЗооПатруль".

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Котик был на седьмом этаже дома, которого уже нет. Маленький пушистик чудом уцелел.

Зоозащитники вызвали на место спасателей, которым пришлось пригнать из другого города необходимую для спасения кота автолестницу.

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"Быть орком = покинуть своих убитых бурят гнить в украинской земле, потому что руки заняты сворованной стиральной машинкой. Быть украинцем = увидеть в разрушенном доме одинокого кота и бить тревогу. Организовать спасательную операцию по освобождению несчастного животного и не сдаться", – отметили в ГСЧС.

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Спасательная операция в Бородянке. Фото: ГСЧС

Также в ГСЧС опубликовали видео счастливого спасения бородянского котика.

"В поселке, где до сих пор чувствуется запах смерти произошло маленькое чудо", – добавили спасатели.

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Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

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