В боях под Северодонецком погиб Герой Михаил Завирюхин (фото)

В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин. Он житель Броварской громады Киевской области. Его отец Игорь Завирюхин в январе 2015 года отдал свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в зоне АТО. Именем героя-разведчика названа улица в Броварах.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
"Достойный сын своего отца, продолжатель военных традиций – Михаил с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – отметил городской голова.
15 июня, во время артиллерийских обстрелов, Михаил получил смертельное ранение. Без мужа осталась жена, без отца – маленький сын.
"Искренние соболезнования семье Героя… Вечная и светлая память Михаилу Завирюхину… Герои не умирают! Они навсегда рядом с нами…" – подчеркнул Сапожко.
В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин
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