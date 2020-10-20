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В Британии объяснили, почему на дают безвиз Украине

20 октября, 16:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Британцы боятся наплыва джихадистов, если упростят пересечение своей границы

Президент Владимир Зеленский во время недавнего визита в Великобританию подписал важное соглашение, но визовый режим для украинцев остался без изменений. Сейчас британский посол Мелинда Симмонс объяснила, что в ближайшее время отмены или упрощения визового режима не стоит ждать, и дело здесь не в политике, а исключительно в безопасности британских границ.

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Об этом она рассказала в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что на момент, когда ЕС ввел безвизовый режим, Британия не была частью Шенгенской зоны из соображений безопасности своих границ.

"Это вопрос не только по Украине, это глобальный приоритет Великобритании в отношении безопасности границ. Этот вопрос встал особенно остро в начале войны в Ираке и из-за проблемы джихадистов, боевиков, которые могли попадать в страну, а также из-за потоков нелегальной миграции и опасности организованной преступности. Это показатели, которые принимаются во внимание, когда обсуждается вопрос визового режима с Соединенным Королевством. Будущее вопроса о том, как будет выглядеть этот режим между Британией и Украиной, зависит от этих показателей, а не от наших политических переговоров или от подписания соглашений о партнерстве", – сказала Симмонс.

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Посол выразила уверенность, что не стоит рассчитывать в ближайшее время на изменение визового режима между Великобританией и Украиной.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее посол Европейского Союза Матти Маасикас рассказывал, есть ли угроза безвизу Украины с ЕС. В Брюсселе обеспокоены некоторыми событиями вокруг украинских антикоррупционных органов.

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Великобритания визовый режим визы посол безвиз Мелинда Симмонс
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