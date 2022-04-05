В Буче патрульный спас измученную собаку, лежащую в разбитом авто (фото, видео)

В освобожденной от оккупантов Буче полицейские обнаружили собаку в одной из разбитых машин. Животное было очень измученное.
Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Киевский движ".
История из Бучи со счастливым концом
Во время осмотра города в одной из разбитых машин патрульные увидели собаку. Она была настолько измучена, что спала прямо на осколках стекла.
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Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить пса себе.
По предварительной информации, хозяина собаки, по всей видимости, уже нет в живых.
В Буче спасли хаски
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны по улицам города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым из погибших по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.