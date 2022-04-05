В Буче патрульный спас измученную собаку, лежащую в разбитом авто (фото, видео)

Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить пса себе

В Буче патрульные спасли собаку. Фото: коллаж "Сегодня"

В освобожденной от оккупантов Буче полицейские обнаружили собаку в одной из разбитых машин. Животное было очень измученное.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Киевский движ".

История из Бучи со счастливым концом

Во время осмотра города в одной из разбитых машин патрульные увидели собаку. Она была настолько измучена, что спала прямо на осколках стекла.

Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить пса себе.

По предварительной информации, хозяина собаки, по всей видимости, уже нет в живых.

В Буче спасли хаски

Зверства оккупантов под Киевом

Ранее мы писали: