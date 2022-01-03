На Буковине отец четырех детей не пускал их в школу: суд назначил наказание

В суде он заявил, что сам создал свою семью и сам имеет право распоряжаться судьбой детей

Мужчина (на фото справа) не признал свою вину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отец четырех детей не пускал детей в школу. За это получил штраф. Инцидент произошел в Черновицкой области.

Об этом свидетельствует постановление Путильского районного суда.

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В ходе судебного разбирательства установили, что мужчина не исполнял обязанностей по обучению и воспитанию четырех несовершеннолетних детей. Два года назад их перевели в домашнюю форму обучения. А с начала 2021 они должны были вернуться на очное обучение, однако пропускают занятия без уважительных причин.

Четверо детей – учащиеся 2, 6, 8 и 11 классов. Отец аргументирует свое поведение тем, что сам является руководителем своей жизни и созданной им семьи. Также он заявил, что у его детей "есть право выбора", чтобы не идти в школу.

Он добавил, что решил изменить свою социальную жизнь на естественную. Семья живет в высокогорном селе подальше от других домов.

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Как наказали отца

Суд признал мужчину виновным в том, что он не выполняет своих родительских обязанностей. Действия мужчины признали не обеспечивающими его несовершеннолетним детям обучения в учебных заведениях и противоречащим определенным законодательством возложенных на родителей обязанностей.

Мужчину обязали заплатить 850 гривен штрафа в доход государства.

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