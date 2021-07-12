В центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer

Украина уже получила почти 1,7 доз Comirnaty/Pfizer / Фото: коллаж "Сегодня"

В центрах массовой вакцинации будут использовать антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Поскольку Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, Минздрав решил сделать эту вакцину доступной для широкой общественности. Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас в Украине работает до 2 тыс. пунктов прививок. В них используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech. Сейчас же там появится и американская Comirnaty.

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"Все вакцины, которые использует Украина, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, есть безопасными и защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19", – говорит замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин.

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Отметим, что уже сейчас мобильные бригады прививают организованные коллективы вакциной Comirnaty/Pfizer.

По информации Минздрава, по состоянию на 12 июля Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей .

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено. Ведомство узнало об этом от представителей средств массовой информации.

Мы также писали, что киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступна через онлайн-сервис Helsi (helsi.me).

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