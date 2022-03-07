На Майдане Незалежности музыкальные фонтаны будут каждый день исполнять гимн Украины

С 7 марта в центре Киева на Майдане Независимости заработали музыкальные фонтаны. Каждый день в 7:00 и 12:00 они будут исполнять гимн Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Также столичные власти рассказали о том, какая сейчас ситуация в городе.
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"Ночь в столице прошла спокойно. В городе работает транспорт и коммунальные службы. Город снабжен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Коммунальщики обезвреживают порывы сетей, налаживают работу инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что продолжается работа волонтеров, которые уже 10 дней работают на логистических хабах и обеспечивают город продуктами, медикаментами, горючим и т.д. Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на складах с продовольствием и волонтерах-фармацевтах.
12-й день войны в Украине
- Российская армия уже двенадцатые сутки продолжает наступательную операцию против Украины. С начала сегодняшнего дня, 7 марта, российский оккупант продолжил наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам.
- Также стало известно, что Украина будет работать над созданием международного трибунала по рассмотрению военных преступлений России.
- Хакеры Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
- С начала войны России против Украины в нашей стране погибли дети. Кроме того, многие пострадали.
- В Херсоне утром 7 марта снова пропала мобильная связь и интернет от "Киевстара". Причина перебоя со связью пока неизвестна.
- Российские оккупанты открыли огонь по Николаеву. Обстрелы велись из реактивных систем залпового огня "Смерч".