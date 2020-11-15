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В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)

15 ноября, 19:15

Игорь Серов Игорь Серов

Клиентам спешили налить шампанского несмотря на присутствие полиции

В ночь с субботы на воскресенье в Киеве на улице Бассейной, полицией Печерского района был выявлен очередной ресторан, в котором вопреки правилам карантина находились несколько десятков посетителей.

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Как мы выяснили, гости заведения заходили вовнутрь через черный ход. Чтобы задокументировать нарушения, полиции пришлось брать ресторан штурмом.

Как оказалось, внутри находились около 30 посетителей. Некоторым из гостей официанты наливали шампанское даже в тот момент , когда полицейские уже зашли в помещение документировать нарушение. При этом в помещении администрация ресторана не включала свет. Видимо, для того, чтобы не "светить" лиц своих клиентов.

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"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", – сообщила нам пресс-офицер Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко.

Полицейские Печерского района столицы, где сосредоточены крупнейшие рестораны страны, сообщили, что контроль за соблюдением правил карантина будет на должном уровне и в последующие дни, в том числе и на выходных.

Напомним, в первые часы введения карантина выходного дня в субботу, 14 ноября, стало известно, как рестораторы сдавали полиции своих конкурентов - они сообщали копам о работающих заведениях в надежде, что тех тоже быстро закроют.

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карантин нарушение рестораны Полиция Киева Печерский район

Источник: Сегодня

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