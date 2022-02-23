В центре Сум "Нацкорпус" и "Правый сектор" устроили побоище (видео)

В центре города Сумы устроили массовую драку. Представители "Нацкорпуса" напали на машину "Правого сектора".
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Представители "Нацкорпуса" обвинили "Правый сектор" в том, что они якобы занимают пророссийскую позицию и могут попытаться расшатать ситуацию в городе. После словесной перепалки автомобили "Правого сектора" начали штурмовать. В ответ на эти действия представители "Правого сектора" получили оружие. После чего началась потасовка "стенка на стенку".
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На место вызвали около 20 полицейских. В общей сложности участников схватки насчитали около 50 человек.
"Почему произошел конфликт? Потому что у нас идет война. Выступает сейчас представитель (Нацкорпуса, – ред.). Это своеобразный "сумской Моторола". Они совершили нападение на мой автомобиль, где я ехал со своими собратьями", – сообщил представитель "Правого сектора".
Реакция правоохранителей
В полиции пока не предоставили подробностей столкновения. На официальных ресурсах местной полиции драка произошла на площади Независимости между активистами.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. В ближайшее время всем участникам конфликта будет дана правовая оценка. Обстоятельства инцидента выясняются", – сообщили в полиции.
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