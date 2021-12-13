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В Черкассах пьяный мужчина посреди улицы ударил ножом подростка

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 14:27
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14-летнего парня забрали в больницу с ножевым ранением ноги
Мужчине не дали сбежать прохожие.
Мужчине не дали сбежать прохожие. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах возник конфликт между группой молодых парней и 28-летним мужчиной. В результате ножевое ранение получил подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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Подробности конфликта

Вчера около 20:30 часов на улице Крещатик в Черкассах возле магазина неизвестный мужчина нанес ножевое ранение в ногу подростку. 14-летнего парня госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

Предварительно полиция выяснила, что 14-летний парень и двое его товарищей, 2001 и 2004 годов рождения, подъехали на авто LADA Kalina в магазин.

Когда парни выходили из автомобиля к ним подошел незнакомый мужчина, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, и вел он себя неадекватно. Между молодыми людьми и мужчиной внезапно возник конфликт. В результате 28-летний житель Черкасс достал нож и ударил им в ногу подростка.

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Свидетелями происшествия стали случайные прохожие. Они задержали и передали правонарушителя полицейским.

Что угрожает мужчине

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до семи лет.

Сейчас при процессуальном руководстве прокуратуры города Черкассы решается вопрос о вручении задержанному подозрению и избранию ему меры пресечения. Следствие продолжается.

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