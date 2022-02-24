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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Черкасской области массово эвакуируют людей из-за обстрелов, много раненых (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 февраля, 15:52
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Состоялась воздушная атака воинской части и складов возле села Рассешки
В Черкасской области ударили по мирным жителям.
В Черкасской области ударили по мирным жителям. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области начали эвакуацию людей. Это произошло после обстрела воинской части вблизи Умани. Известно о погибшем и раненом.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Всего эвакуировали более тысячи человек. Более 400 – вывезли из Уманского района. Там в 5 утра подверглась воздушной атаке военная часть и склады возле села Россошки. После этого людей в радиусе 30 км начали эвакуировать.

Повреждены дома и школы в селах Христиновка, Паланка, Городецкое. Эвакуированных жителей размещают в школах, детсадах и общежитиях в Тальном. Об этом во время брифинга отметил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Еще 300 человек сегодня эвакуировали из Дубеевки, также подвергшейся военной атаке. Здесь была объявлена эвакуация в радиусе 16 км. Кроме этого, по словам Скичка, эвакуированы 500 человек из Русской Поляны и 100 – из Белозорья.

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Что известно о пострадавших

В результате авиаударов по Дубеевке (Черкасский район) и Россошкам (Уманский район) погиб один гражданский, 23 человека получили ранения.

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Последствия обстрелов. Фото: "Сегодня"

В Умани взорвался снаряд

В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города

После этого в городе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.

Раньше мы писали:

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