В Чернигове погибли десятки мирных жителей — ОГА озвучила данные

В результате авиаударов российских войск по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек. Об этом сообщает Черниговская ОГА.
"По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", — говорится в сообщении.
Также эти данные озвучил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Далее по теме
"Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, снова Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирные люди", — сказал Зеленский.
Напомним, днем 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, местами уничтожены стены и перекрытия.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- В Николаев зашли военные ВСУ. Враг движется к городу со стороны Балабановки и Галициново.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.