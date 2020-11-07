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В Черниговской области госпитали для больных COVID-19 развернут в спортзалах и колониях

7 ноября, 10:03

Мария Журенко Мария Журенко

Эти объекты пока в резервном списке и будут задействованы в случае ухудшения ситуации

В Черниговской области, в случае увеличения случаев госпитализированных, могут развернуть на базах спортивных объектов и законсервированных колоний госпитали для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш в комментарии Укринформу.

"Пока рассматриваем три объекта: два спортивных – это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках", – сообщил он.

Гармаш отметил, что эти объекты пока в резервном списке и будут задействованы только в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медицинских учреждений – и то лишь при условии их оснащения и обеспечения персоналом.

"Сегодня же ставка делается исключительно на больницы и максимальное использование их возможностей. В ближайших планах медицинского руководства – развертывание 100-коечного отделения на территории областной больницы (в здании бывшего госпиталя для ветеранов войны) и привлечение мощностей областного центра радиационной защиты населения, который в данный момент не принимает плановых больных и тоже имеет потенциал на размещение 100 коек", – сказал он.

Отметим, в Украине за последние сутки обнаружили 10 746 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это новый рекорд.

Как известно, в Киеве могут развернуть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или Международном выставочном центре мобильные госпитали для больных СOVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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