В Черниговской области школьник умер от COVID-19

В городе Корюковка Черниговской области школьник скончался от коронавируса. Мальчик учился в 9 классе.
Об этом сообщил городской голова Ратан Ахмедов на странице в Facebook.
Все подробности трагедии
Как стало известно, мальчик учился в 9 классе. Он был госпитализирован в больницу с осложнениями после коронавируса, но его не удалось спасти.
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Городской голова считает, что школьник заразился COVID-19, так как в городе нет коллективного иммунитета и никто не соблюдает масочный режим.
Мэр призвал вакцинироваться
Также Ратан Ахмедов призвал всех вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.
По его словам, в городе растет количество COVID-больных, а также фиксируются тяжелые случаи и все больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.
Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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- Киев и 13 областей уже соответствуют оранжевой зоне. В красной зоне — 5 регионов.
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