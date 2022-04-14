В Черниговской области трактор подорвался на мине в поле

На месте происшествия обнаружили еще одну мину

Трактор наехал на противотанковую мину / Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

В поле в Черниговской области взорвался трактор, в результате взрыва водитель погиб — об этом сообщает областная полиция.

13 апреля около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Новая Басань Нежинского района взорвался мини-трактор с прицепом. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Нежинского райотдела полиции, а также пиротехники ГСЧС из Кировоградской области, прибывшие в помощь пиротехникам Черниговщины. На том же участке они обезвредили еще одну мину.

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Полицейские установили, что 42-летний местный житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь полем к селу, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Опасные территории

В полиции призвали украинцев быть очень внимательными и осторожными, особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

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Полицейские рекомендуют не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля.

При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета нужно немедленно сообщить полиции или спасателям.

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