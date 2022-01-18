В Черниговской области в результате пожара погибла женщина с тремя внуками

Предварительную причину пожара пока не установили, на месте работают спасатели

Женщина с тремя детьми погибла на пожаре. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области недалеко от Нежина произошел масштабный пожар в частном доме. В результате погибла женщина и трое детей.

Как стало известно новостям "Сегодня", в доме были женщина 1973 года рождения с тремя внуками. Пожар обнаружил ее муж, который вернулся домой.

Реклама

Погибшими детьми оказались два мальчика и девочка (2017 – 2018 годов рождения). Среди погибших детей были близнецы. Предварительную причину пожара пока не установили, спасатели все еще работают на месте трагедии.

Что известно о пожаре

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник в 16:44 в селе Бряница Нежинского района. Горел частный жилой дом. В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. В 18:48 – ликвидирован.

В результате пожара погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 годов рождения).

Реклама

В ГСЧС просят быть осторожными

Спасатели обратились к гражданам после этого трагического пожара.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Следите и проверяйте исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов", - призывают в ГСЧС.

Ранее мы писали: