Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Черниговской области в результате пожара погибла женщина с тремя внуками

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 19:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предварительную причину пожара пока не установили, на месте работают спасатели
Женщина с тремя детьми погибла на пожаре.
Женщина с тремя детьми погибла на пожаре. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области недалеко от Нежина произошел масштабный пожар в частном доме. В результате погибла женщина и трое детей.

Как стало известно новостям "Сегодня", в доме были женщина 1973 года рождения с тремя внуками. Пожар обнаружил ее муж, который вернулся домой.

Реклама

Погибшими детьми оказались два мальчика и девочка (2017 – 2018 годов рождения). Среди погибших детей были близнецы. Предварительную причину пожара пока не установили, спасатели все еще работают на месте трагедии.

Что известно о пожаре

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник в 16:44 в селе Бряница Нежинского района. Горел частный жилой дом. В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. В 18:48 – ликвидирован.

В результате пожара погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 годов рождения).

Реклама

В ГСЧС просят быть осторожными

Спасатели обратились к гражданам после этого трагического пожара.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Следите и проверяйте исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов", - призывают в ГСЧС.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Младшая дочь Ольги Сумской – о травле в школе, секретах от мамы, гадании на Таро и парнях Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

58 217

заболело за неделю в Украине

+83%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять