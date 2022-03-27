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В Чернобаевке мужчина работал на оккупантов и раздавал товары из РФ (фото)

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27 марта, 15:25
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Украинец публично помогал российским оккупантам в создании показательного положительного имиджа страны-агрессора
В Херсонской области мужчина сотрудничал с оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"
В Херсонской области мужчина сотрудничал с оккупантами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобаевке Херсонской области мужчина сотрудничал с российскими оккупантами, помогая им образовывать оккупационные органы управления в обществе. По данному факту началось расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

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Подробности

Как стало известно, мужчина участвовал в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

Такими действиями украинец публично помогал российским оккупантам в создании показательного положительного имиджа путем раздачи товаров, то есть совершал коллаборационную деятельность в пользу страны-агрессора.

Что грозит?

За совершенное мужчине предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

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Мужчина раздавал российские товары в Чернобаевке. Фото: Херсонская областная прокуратура

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Двойные стандарты бизнеса? Как владелец OLX помогал с кадрами армии оккупанта

В последнее время у многих западных компаний возникла дилемма – оставаться в России и нести репутационные потери или плюнуть на недополученную прибыль, свернуть или заморозить свой бизнес и выйти с токсичного российского рынка. При этом зачастую случается ситуация, что украинская дочка требует от материнской компании уйти с российского рынка, а та в ответ на это начинает давление на украинских сотрудников. Или же наша компания помогает ВСУ, а их российские коллеги помогают набирать контрактников для войны в Украине?

"Сегодня" разбирались, как этому можно помешать.

Как показывает практика, во время войны очень сложно усидеть одной попой на двух стульях. Например, французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin отказалась от того, чтобы покинуть российский рынок. На украинский офис, который требовал от материнской компании выйти из РФ, оказывалось давление.

Казалось бы, репутация для этой сети стоит куда меньше, чем потенциальная прибыль от присутствия на российском рынке. Выбор, как говорится, был сделан. Но русские военные "отблагодарили" французов тем, что ракетным ударом разрушили ТРЦ, где находился украинский магазин Leroy Merlin.

Еще более дикая ситуация произошла с владельцами бизнеса объявлений в интернете. В Украине есть популярный сайт OLX, а в России работает площадка под названием Avito. Оба эти сервиса принадлежат компании Prosus (холдинг Naspers).

Мало того, что владельцы этого бизнеса отказались уходить с российского рынка, так еще и начали публиковать объявления о найме контрактников в российскую армию.

То есть, хозяева компании оказались не против, чтобы при помощи их бизнеса в России продолжали гибнуть люди в Украине, а среди них могут оказаться и их украинские сотрудники.

"Конечно, мы осуждаем войну. Некоторые из наших коллег вступили в ряды ВСУ и подразделений ТрО, а большая часть команды была вынуждена покинуть свои дома и родные города, чтобы продолжить работу. Украинский офис с первого дня войны постоянно обращается в главный офис и четко настаиваем не продолжать бизнес в России. Надеемся, что сможем повлиять на позицию материнской компании", – сообщили "Сегодня" в компании OLX Украина.

Через некоторое время, видимо, понимая, в какой сложной ситуации оказались, решили на это отреагировать и в компании Prosus. Там заявили, что будут модерировать объявления и удалять все связанные с военной тематикой.

"Наш сайт объявлений Avito в России ежедневно размещает около 90 миллионов активных объявлений и модерирует около пяти миллионов новых объявлений. Нам стало известно о небольшом количестве объявлений о вакансиях в военной сфере, которые были размещены на Avito, и теперь эта проблема устранена", – заявили в Prosus.

Чтобы компании, которые остались в России, несли не только репутационные, но и финансовые потери, в Украине готовятся ввести налог на деятельность компаний, которые несмотря на военную агрессию, продолжают работать в РФ.

Первыми с такой идеей выступили поляки. Один из чиновников правительства этой страны заявил, что они будут предлагать парламенту повысить налоги для компаний, которые не ушли с российского рынка.

Нашим депутатам тоже понравилась эта идея и в ближайшее время аналогичный законопроект может быть внесен в Раду.

"Уже готовим закон про дополнительный налог в Украине для компаний, продолжающих работать с Россией. Польская идея про "бизнес-репарации" должна заработать и у нас! Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", – заявил депутат Ярослав Железняк.

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