В Чернобыле "заминировали" ЧАЭС: что там происходит

Правоохранители получили анонимное письмо о минировании атомной электростанции и возможном взрыве на ЧАЭС

Атомная станция может быть заминирована / Фото: Сегодня

В полицию поступило сообщение о заминировании Чернобыльской атомной электростанции и возможном взрыве. Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

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В Госагентстве сообщили, что два часа назад было получено анонимное письмо о минировании Чернобыльской атомной электростанции.

"Подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятиям о возможной угрозе и повышенном внимании в связи с введенными мерами безопасности. На данный момент информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения. Приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в зоне отчуждения", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", спецназ ВСУ проводил учения в Припяти, где по легенде тренировок "боевики" активировали радиационную бомбу, а потом была найдена лаборатория по изготовлению химического оружия.

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Тем временем Верховная Рада готовит более жесткое наказание для сталкеров. Сейчас за незаконное проникновение в зону отчуждения штраф всего 400-500 гривен, а последствия из-за нарушителей могут быть очень печальные.