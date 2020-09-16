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В Черное море вошел корабль ВМС Великобритании (фото)

16 сентября, 13:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Также ожидается прибытие скоростного американского катамарана 

В Черное море вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации.

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Об этом 16 сентября сообщают специализированные порталы, которые отслеживают проход кораблей через пролив Босфор.

Кроме того, в Черное море направился скоростной катамаран ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

"USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе", – говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter.

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Ранее мы сообщали, что в Черное море вошел американский корабль с пехотинцами. Этот визит USS Oak Hill – уже четвертый в 2020 году.

Также напомним, Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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Великобритания ВМС корабль Черное море Украина
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