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В Черном море украинский флот отработал маневры с британским эсминцем

10 октября, 20:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Целью тренировки было совершенствование мастерства

В Черном море группа украинских катеров вместе с эсминцем Королевских ВМС Великобритании Dragon провели совместные тренировки типа PASSEX.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook, в субботу, 10 октября.

"К учениям привлекались малые бронированные артиллерийские катера, патрульный катер типа "Айленд", а также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей.

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Корабельно-катерной группой было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное.

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Так, по завершению тренировок был сформирован походный ордер кораблей и осуществлено фотографирование производного ордена (PHOTEX).

Ранее мы писали о том, что Украина получила от Великобритании 1,6 млрд долларов на развитие флота. Это произошло во время визита президента Владимира Зеленского в Великобритании.

Напомним, Украина смогла всего за три года разработать ракетный комплекс "Нептун", который станет основой нашего "щита сдерживания" как на суше, так и на море.

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Черное море катер dragon министерство обороны

Источник: Сегодня

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