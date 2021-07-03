В Черном море украинское судно подало сигнал бедствия и четвертьфинал Евро-2020 – главные новости СЕГОДНЯ

Фото: коллаж "Сегодня"

В Черном море у украинского рыболовецкого судна отказал двигатель, а в Риме пройдет четвертьфинал Евро-2020 – сайт "Сегодня" собрал главные новости субботы, 3 июля.

Украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия

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В Черном море украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. Причиной стал отказал двигателя. В России заявили, что направили на помощь свой ракетный катер, однако позже выяснилось, что корабли Российской Федерации наоборот игнорировали сигнал SOS и в спасательной операции никакого участия не принимали.

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

Президент России Владимир Путин впервые за шесть лет утвердил Стратегию национальной безопасности России. В документе прописали, что сейчас увеличивается опасность "перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны", в том числе с участием ядерных держав. Согласно документу, бороться будут с "попытками внедрения чуждых идеалов". Стратегия основана на взаимосвязи национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны.

Фото: REUTERS / Alexei Nikolskyi

Смерть после прививки Pfizer в Виннице

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Стало известно, что умерший после вакцинации препаратом Pfizer от коронавируса 47-летний мужчина получил укол в Виннице, на предприятии. Это была его первая доза вакцины. По предварительной информации, ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью. А его работа не была связана с вредным производством. У других людей, которым сделали прививку из того же флакона с препаратом, проблем со здоровьем после укола нет.

Карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном

Неприятный для украинцев инцидент произошел вчера на британском телевидении. Во время популярной передачи "Доброе утро, Британия" ведущая Кейт Гаррэвей нелицеприятно высказалась о форме футбольной сборной Украины. Общение в студии с участием посла Украины Вадима Пристайко было посвящено матчу 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия, который в субботу состоится в Риме.

"Я не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть, и она немного напоминает пятно. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она не слишком грязная", - сказала ведущая.

Форма сборной Украины / Фото: УАФ

Четвертьфинал Евро-2020

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Украина впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Нашей команде будет противостоять главный фаворит турнира – сборная Англии. Следим за матчем с помощью нашего онлайна

В субботу, 3 июля, в Риме на Олимпийском стадионе пройдет четвертьфинал Евро-2020: сборная Украины встретится с командой Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с видео голов.

Сегодня Украина сыграет с Англией / Фото: Reuters

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!