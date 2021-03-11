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В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

11 марта, 11:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сухогрузу "Волго Балт 179" было 48 лет

В Черном море затонул сухогруз "Волго Балт 179", направлявшийся из российского Ростова-на Дону в румынский порт Констанца. На его борту которого находились 13 моряков.

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Об этом сообщило агентство Agerpres.

Про его данным, два человека погибли, один числится пропавшим без вести. Еще десятерых моряков удалось спасти. В компании Petroleum Services Group агентству сказали, что все находившиеся на судне — граждане Украины.

Как сообщает ресурс MarineTraffic, судно было построено построенный в 1973 году, т.е. 48 лет назад, и ходило под флагом Коморских островов.

Его грузоподъемность составляет 3506 тонн дедвейта, а текущая осадка – 3,8 метра. Ее длина составляет 114 метров, а ширина – 13,23 метра.

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