В Черновцах девочка, которую оставили без подарка в детсаду, получила презент от Зеленского

В Черновцах пятилетняя Маргарита, которую лишили подарка на 8 Марта в детсаду, получила презент от президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он отметил, что этот скандал является случаем для оценки черновицких городских руководителей.

"Сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал Осачук.

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На опубликованных фото видно, что девочка посетила кабинет главы ОГА и получила в подарок куклу.

Напомним, ранее в школе Кропивницкого родители детей второго класса решили не давать ребенку подарок во время новогоднего праздника, потому что ее мать не сдавала деньги на класс.

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