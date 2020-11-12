В Черновцах объявлены результаты выборов: в горсовет прошли семь партий

В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия после более чем двухнедельного пересчета бюллетеней объявила результаты выборов в горсовет.
Протокол заседания теризбиркома зачитали сегодня, 12 ноября, вечером на заседании комиссии.
Согласно объявленной информации, пятипроцентный барьер в Черновицкий горсовет по итогам подсчета голосов преодолели семь политических сил:
- "Единая альтернатива" – 20,4%,
- "Команда Михайлишина" – 11,8%,
- "Европейская солидарность" – 10,42%,
- "Пропозиция" – 9,89%,
- "Слуга народа" – 9,1%,
- "Народный контроль" – 7,67%,
- "Родной город" – 5,13%.
Напомним, по данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", "Единая альтернатива" набирала 22,14%; "Слуга народа" – 14,74%; "Команда Михайлишина" – 12,21%; "Европейская солидарность" – 10,85% и "Пропозиция" – 8,82%.
Также напомним, по данным того же экзитпола, на выборах мэра Черновцов лидировал депутат Роман Кличук – 29,13% голосов избирателей. На втором месте оказался Виталий Михайлишин – 21,5%.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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