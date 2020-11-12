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В Черновцах объявлены результаты выборов: в горсовет прошли семь партий

12 ноября, 22:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидером электоральных симпатий стала «Единая альтернатива», а "Слуга народа" всего лишь пятая

В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия после более чем двухнедельного пересчета бюллетеней объявила результаты выборов в горсовет.

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Протокол заседания теризбиркома зачитали сегодня, 12 ноября, вечером на заседании комиссии.

Согласно объявленной информации, пятипроцентный барьер в Черновицкий горсовет по итогам подсчета голосов преодолели семь политических сил:

В тренде
Какие операции отменили на самом деле: все нюансы и исключения
  • "Единая альтернатива" – 20,4%,
  • "Команда Михайлишина" – 11,8%,
  • "Европейская солидарность" – 10,42%,
  • "Пропозиция" – 9,89%,
  • "Слуга народа" – 9,1%,
  • "Народный контроль" – 7,67%,
  • "Родной город" – 5,13%.

Напомним, по данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", "Единая альтернатива" набирала 22,14%; "Слуга народа" – 14,74%; "Команда Михайлишина" – 12,21%; "Европейская солидарность" – 10,85% и "Пропозиция" – 8,82%.

Также напомним, по данным того же экзитпола, на выборах мэра Черновцов лидировал депутат Роман Кличук – 29,13% голосов избирателей. На втором месте оказался Виталий Михайлишин – 21,5%.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Черновцы горсовет местные выборы

Источник: УНИАН

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