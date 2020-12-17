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В Черновицкой области охотник застрелил мужчину, который рубил в лесу елку

17 декабря, 21:48

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Погибший в этот день праздновал день рождения

В лесу в сотне метров от села Великоселье Черновицкой области охотник, который хотел подстрелить косулю, застрелил односельчанина. Подробности трагедии выясняла корреспондент "Сегодня" Генриетта Беух.

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Правоохранители говорят: все произошло под вечер. На дворе уже было темно. Стрелок сразу позвонил на 102. Говорит – услышал шорох в кустах, за полсотни метров от себя.

"Не разобравшись выстрелил, подошел ближе и увидел своего односельчанина. Который уже был без признаков жизни. Он говорит, что я не знаю что со мной произошло и как это произошло", – комментирует начальник Герцаевского отделения полиции Григорий Якобчук.

Охотник находится под стражей. Уже открыли уголовное производство по статье "непредумышленное убийство".

Сегодня узнали: погибший тогда праздновал свой 56-й день рождения. В лес пошел, чтобы срубить елку к зимним праздникам. Срубить елку он успел, но донести домой ее не успел.

В сельском совете случившемся, никак не комментируют. Сегодня выяснилось, что охотником был бывший староста села. Оружие у мужчины зарегистрированное, говорят в полиции. Охотился не в первый раз, поэтому эти леса хорошо знал. В лесном хозяйстве не исключают, что охотник мог в тот день охотиться и незаконно.

"Сейчас сезон охоты открыт, но в тот день никакой охоты не было официальной и все это мы можем трактовать как факт попытки браконьерства", – объясняет начальник Черновицкого областного отдела лесного и охотничьего хозяйства Владимир Пилипюк.

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Охотник должен был обязательно предупредить егеря и лесничего о своих намерениях. Получить лицензию. И не нарушать главного правила – стрелять в лесу можно только тогда, когда четко видишь добычу.

Видео: Сегодня

Напомним, в России во время охоты случайно застрелили заместителя председателя Новоуральска Михаила Черницкого.

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охота застрелил охотник черновицкая область
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