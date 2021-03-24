В четверг потеплеет до +10, но повезет не всем: где ждать снега

Предупреждение водителям – в некоторых областях будет сложная ситуация на дорогах

Снег и дожди продолжатся в Украине и завтра – 25 марта в большинстве областей будет мокро. При этом ожидаются температурные качели: где-то будет тепло в +10, а кому-то не повезет с холодом.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра на юге будет холодно, а на севере наоборот – теплее (карта).

25 марта в южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается всего 1-5 градусов тепла.

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На севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до 4-9 градусов, на Закарпатье до +10.

Без осадков лишь в западных, северных и в Винницкой областях. На остальной территории страны еще будет сыпать снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового.

Некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

В Киеве в четверг без осадков и в течение дня воздух прогреется до +7.

"В конце недели, на выходных, потепление коснется всех областей Украины", – добавил Диденко.

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Читайте подробней, когда и где ждать потепления в Украине.

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