В четырех областях Украины больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

В четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты уже 60,5% таких коек.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми заполненными являются больницы в Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% коек.

При этом в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек.

Всего в Украине введено уже 45 038 больничных коек.

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Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 306,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области – 623,6. В Киеве показатель составляет 341,2.

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Ранее мы сообщали, что в Украине вводят карантин выходного дня. В следующие выходные в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам. Он отметил, что ситуация критическая не только в Украине, но и в мире.

Тем временем в украинских больницах все меньше мест для лечения коронавирусных больных. По словам Максима Степанова, на конец октября в стационарах лечились 26 593 пациента с COVID-19. Только за неделю это количество увеличилось на 3500 человек. Ранее в Минздраве называли четыре уровня развития эпидемии COVID-19. При этом самый главный критерий – это способность больниц лечить коронавирусных больных.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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