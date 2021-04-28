В Чистый четверг будет настоящая весна: синоптик рассказала о резком потеплении

Чем ближе к майским и пасхальным праздникам, тем лучше становится погода – завтра ждем скачок температуры

В Украине уже начала налаживаться погода и в четверг, 29 апреля, придет существенное потепление, местами под 20 градусов. Дождь ожидается в некоторых западных областях.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Завтра в Украину ворвется резкое потепление. В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет 13-18 градусов (карта).

Немного свежее будет в Сумской области, на морских побережьях и в Карпатах.

В тренде В Украине начали вакцинировать людей от 65 лет: два способа записаться

Реклама

В четверг будет в Украине много солнца, лишь в западных областях пройдут периодические дожди и даже может быть гроза.

В Киеве Чистый четверг будет ветряным, но без осадков. Ночные заморозки постепенно будут отступать. Днем ожидаются комфортные +14.

В Укргидрометцентре уточнили, что дождь следует ждать в Закарпатской, Львовской и Волынской областях и в Крыму.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом.