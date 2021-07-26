Українська
$ 27,05
31,85
  1. Последние новости Украины

В деле о контрабанде огромной партии героина задержан третий член банды

26 июля 2021 22:23

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Члену наркогруппировки изберут меру пресечения, как и его сообщникам

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко с изъятым героином. Фото МВД

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко с изъятым героином. Фото МВД

Правоохранители задержали гражданина Турции 1948 года, причастного к контрабанде 368 кг героина, которые на днях были изъяты во время спецоперации.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Это тысячи спасенных жизней от передозировок, от пагубной привычки, от смерти. Я хочу поблагодарить лично сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью, которые больше года занимались документированием этого преступления. Отдельная благодарность следователям, экспертам, представителям Государственной таможенной службы, Офиса Генерального прокурора и конечно же нашим коллегам – правоохранителям из Грузии и Армении" , – отметил глава МВД Денис Монастырский.

В тренде
Задержание опасной банды "Сенсея" и скандал с нардепом Юрченко – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
26 июля в Киеве задержали опасную банду, а с нардепа Юрченко просят взыскать штраф. Коллаж: "Сегодня"

Стоимость всего обнаруженного и изъятого героина по цене "черного рынка" составляет более 1 млрд гривен. Груз был замаскирован в пустотелый кирпич.

Реклама

"Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украину, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны" , – сказал заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Вячеслав Сафонов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери
Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потериДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять