В деле о контрабанде огромной партии героина задержан третий член банды

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко с изъятым героином. Фото МВД

Правоохранители задержали гражданина Турции 1948 года, причастного к контрабанде 368 кг героина, которые на днях были изъяты во время спецоперации.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Это тысячи спасенных жизней от передозировок, от пагубной привычки, от смерти. Я хочу поблагодарить лично сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью, которые больше года занимались документированием этого преступления. Отдельная благодарность следователям, экспертам, представителям Государственной таможенной службы, Офиса Генерального прокурора и конечно же нашим коллегам – правоохранителям из Грузии и Армении" , – отметил глава МВД Денис Монастырский.

Стоимость всего обнаруженного и изъятого героина по цене "черного рынка" составляет более 1 млрд гривен. Груз был замаскирован в пустотелый кирпич.

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"Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украину, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны" , – сказал заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Вячеслав Сафонов.