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В деле о поджоге машины Гео Лероса появились пленки с подозреваемым

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 сентября, 21:00
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На видео зафиксирован мужчина, внешне похожий на народного депутата Гео Лероса
Машина народного депутата Гео Лероса сгорела 28 августа / Коллаж "Сегодня"
Машина народного депутата Гео Лероса сгорела 28 августа / Коллаж "Сегодня"

В деле о поджоге 28 августа Mercedes Benz народного депутата Украины Гео Лероса, год назад исключенного из провластной фракции "Слуга народа", появился первый подозреваемый.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

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"13 сентября 2021 года на одном из Telegram-каналов опубликовано видео под названием "Появились новые подробности поджога Mercedes Benz Лероса". На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно – имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", – сказано в сообщении ГБР.

Также интересующее теперь следственные органы лицо на видео обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений.

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ГБР предупреждает, что действия указанного лица подпадают под ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Бюро обратилось к Генпрокуроре для внесения соответствующей информации в Единий реестр досудебных расследований.

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