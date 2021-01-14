В деле украденной украинской иконы появился нацистский "след"

Похищенная в Луганске позолоченная 300-летняя икона могла быть вывезена из Украины еще во времена нацистской оккупации и попасть в Хорватию на последнем этапе Второй мировой войны.

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Об этом боснийское издание Fokus.ba сообщает со ссылкой на адвоката Озрена Татарака из Загреба, который шесть лет занимается поиском и возвращением произведений искусства, разграбленных нацистами по всей Европе.

Используя свои знания и собранную информацию, Татарак сделал интересный вывод относительно траектории движения иконы, которая является предметом украинского культурного наследия и которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Боснию в декабре-2020.

Адвокат обратил внимание, что многие сотни произведений искусства, "осевших" после войны в бывшей Югославии, происходят из бывшего СССР, и на скандальной иконе имеется сургучная печать времен советской власти в Луганске.

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Это дало Татараку возможность сделать свои выводы насчет "иконы Додика".

"Есть обоснованное подозрение, что предмет был украден во времена Советского Союза, а не после его распада, так как предмет после распада Советского Союза будет иметь печать соответствующих органов Украины или православной церкви. Также есть подозрение, что объект был украден во времена Второй мировой войны, поскольку объект украинского культурного наследия в то время, когда Украина входила в состав СССР, никаким другим способом не мог быть вывезен, кроме как в результате массового и печально известного разграбления нацистами произведений искусства во время оккупации тогда еще Советской Украины", – говорит юрист.

По его словам, сургучная печать дополнительно указывает, что икона была похищена во время нацистской оккупации Советской Украины, поскольку после Второй мировой в СССР уже использовались современные методы маркировки охраняемых объектов.

В тренде В деле украденной украинской иконы появился нацистский "след"

Адвокат делает вывод, что икона могла быть похищена во время Второй мировой нацистами и что она вместе с примерно десятью тысячами других произведений искусства, украденных гитлеровцами по всей Европе, незаконно попала на территорию бывшей Югославии, где и была обнаружена.

В качестве примера он привел историю с произведениями искусства, похищенными нацистами у европейских евреев, и работами, украденными из Варшавы, которые были переданы Загребу либо на последнем этапе войны, когда существовало Независимое Государство Хорватия, либо в ходе двух послевоенных передач похищенных произведений искусства в 1948-м и при последующей передаче из Австрии осенью 1986 года.

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Позже многочисленные произведения искусств осели в частных коллекциях людей с хорошими связями, говорит Татарак. Скандальная икона была представлена Додику как "фамильная собственность" некой семьи граждан Боснии и Герцеговины.

Юрист делает еще один вывод, что ставшая "фамильной собственностью" икона лет 30 назад и даже больше незаконно "утекла'' из государственной коллекции в тогдашней Федеративной Республике Хорватия, изначально входившей в похищенное нацистами собрание предметов искусства.

Напомним, по одной из версий, икону, которую власти Боснии и Герцеговины подарили главе Лаврову,в 2018 году передали главе Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотичу боевики "ЛНР".

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