В День Независимости канал "Украина" стал лидером телесмотрения

Во время праздничного эфира зрители увидели масштабное шоу «З Днем народження, Україна!», спецвыпуски новостей и живой концерт

24 августа, в День Независимости, канал "Украина" стал лидером среди ТОП-6 отечественных каналов по аудиториям: 18+ (50 тыс. +) и 4+ (Вся Украина). Доля смотрения канала по аудитории 18+ (50 тыс. +)** составляла 14,49%, рейтинг – 2,47%, а по аудитории 4+ (Вся Украина)*** доля была 12,14%, рейтинг – 1,79%.

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Во время праздничного эфира 24 августа зрители канала "Украина" увидели масштабное шоу "З Днем народження, Україна!", спецвыпуски новостей "Сегодня" и "Ранку з Україною", живой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" и праздничную "Музыкальную платформу. Украинская песня. Львов 2020".

Праздничное шоу "З Днем народження, Україна!", во время которого популярные украинские звезды провели яркое видео-путешествие по стране, собрало у экранов более 4,2 млн украинцев***, по аудитории 18+ (50 тыс. +) шоу получило долю 15,43%, рейтинг – 5,26% и стало лидером праздничного прайм-тайма**.

Новости "Сегодня" ко Дню Независимости провели праздничные спецефиры с открытой площадки возле монумента Родины-матери, показали живые включения из разных регионов Украины и поздравления из-за рубежа. Также, к празднику новости "Сегодня" реализовали масштабный проект "Украина на высоте", в рамках которого отметили День Украинца и День Государственного флага Украины и провели награждение премией "Герои. Сегодня" украинцев, поступки которых достойны особого уважения. По аудитории 18+ (50 тыс. +) спецвыпуски "Сегодня" в 15.00 и 19.00 получили долю 18,96% и 16,66%, соответственно, и стали лидерами своих слотов. В рамках "Ранку з незалежною Україною" ведущие Григорий Герман, Мария Мельник, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич открыли зрителям неповторимые уголки нашей страны, аудитория праздничного выпуска составляла более 1,3 млн украинцев***.

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Лучшей программой дня на украинском ТВ, по аудитории 18+ (50 тыс. +), стала премьера лирической драмы "Незабытая" ("Фильмстрим" и Vileton Films по заказу канала "Украина"), финальная серия которой получила долю 21,36 %, рейтинг – 5,79%**.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся к ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 24 августа 2020 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Справка о телеканале "Украина"

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"Украина" – ведущий национальный телеканал страны. По итогам первого полугодия 2020 года телеканал "Украина" удерживает первенство среди украинских каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс.+)* средняя доля (shr,%) канала "Украина" в первом полугодии составила 9,98%, рейтинг (rat,%) – 1,37%. По аудитории 18+ (50 тыс. +)**: доля – 15,06%, рейтинг – 2,69%. По аудитории 4+ (Вся Украина)***: доля – 13,47%, рейтинг – 2,24%. Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному Телевизионному Комитету (ИТК), предоставленные каналом "Украина" по показателям rat%, shr%. Подробнее — в глоссарии ИТК.

Общее покрытие телеканала "Украина" на апрель 2020 составляет 96,5% всех домохозяйств Украины. Передача сигнала осуществляется с помощью аналоговой передающей сети, кабельных сетей, сети цифрового вещания Т2 и через спутник. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные, информационно-аналитические, общественно-резонансные программы, социальные ток-шоу, мелодраматические, комедийные, детективные сериалы и фильмы, развлекательные проекты, юмористические шоу, футбольные трансляции. Активно развивается производство собственных телепрограмм, фильмов и сериалов.

Медиа-холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал общего интереса "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу ООО "Медиа Группа Украина": press@mgukraine.com.

Технические параметры приёма сигнала:

Канал "Украина" Спутник Astra 4A, транспондер В22, частота приема 12130 MHz, орбитальная позиция 4,8 ° восточной долготы, поляризация вертикальная линейная, символьная скорость 27500 Мбод, FEC ¾, DVB-S, MPEG2, вид сигнала кодированный, условный доступ viaccess 2.6 (4.0)

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