Верховную Раду экстренно собирают в День Независимости

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на День Независимости Украины 24 августа внеочередную сессию парламента. В этот праздничный день будет рассмотрен законопроект о большом Государственном Гербе Украины, который днем ранее предложил принять президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, 24 августа Верховная Рада в 13.00 соберется на торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Акта независимости Украины.
Еще одна внеочередная сессия украинского парламента пройдет 23 августа. На ней народные депутаты рассмотрят обращение Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.
- Напомним, 28 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины, определив документ как безотлагательный.
- Мы также писали, что соцсети бурно отреагировали на эскиз Большого Герба Украины, который выбрал Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в ноябре 2020 года.
- Позже выяснилось, что 28 июня президент внес в Раду не тот проект Большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель якобы и не были обязаны.