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Верховную Раду экстренно собирают в День Независимости

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 августа, 17:52
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на День Независимости Украины внеочередную сессию парламента
Дмитрий Разумков выполнил просьбу президента Украины, созвать депутатов в праздничный день / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Разумков выполнил просьбу президента Украины, созвать депутатов в праздничный день / Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на День Независимости Украины 24 августа внеочередную сессию парламента. В этот праздничный день будет рассмотрен законопроект о большом Государственном Гербе Украины, который днем ранее предложил принять президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, 24 августа Верховная Рада в 13.00 соберется на торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Акта независимости Украины.

Еще одна внеочередная сессия украинского парламента пройдет 23 августа. На ней народные депутаты рассмотрят обращение Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.

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