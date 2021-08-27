Установили оберег со словами Торы. В Киеве откроется крупнейший еврейский центр

На торжественном мероприятии присутствовали Михаэль Бродский, Рав Йонатан Бениамин Маркович, Олег Вишняков и Йонатан Бен Дор

Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева Рав Ионафан Бениамину Марковичем установили оберег со словами Торы

В день, который евреи называют Хай Элул, новый посол Израиля Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева Рав Йонатаном Бениамином Марковичем установили оберег со словами Торы у входа в новый, крупнейший в столице и Центральной Украине, Еврейский общинный центр Киевской Еврейской Общины.

"Открытие синагоги и нового общинного центра является ярким и важным доказательством расцвета и развития еврейской жизни в Украине", – заявил Посол Государства Израиль Михаэль Бродский, после чего торжественно и символично забил первый гвоздь для укрепления мезузы: оберега на косяке входной двери.

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Кроме Посла и Главного Раввина Киева, Рав Йонатана Бениамина Марковича, в мероприятии приняли участие почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины – Олег Вишняков и Председатель Еврейского Национального Фонда -Украина – Йонатан Бен Дор.

Новый посол Израиля Михаэль Бродский забил первый гвоздь для укрепления мезузы

"Для меня было большой честью – участвовать в такой важной традиции, как установка мезузы. Она пользуется в народе Израиля особой любовью. Редко можно найти еврейский дом без нее: каждый еврей чувствует, что без мезузы в доме чего-то не хватает — не хватает символа, напоминающего всем входящим в дом, что этот дом — еврейский", – говорит бизнесмен и почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины – Олег Вишняков.

Олег Вишняков – почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины, с гордостью участвовал в мероприятии

"Однако главное в содержании заповеди о мезузе состоит в том, что присутствие мезузы у входа в дом освящает его, наполняя его особой святостью. Она охраняет дом вместе со всем, что в нем есть, и всеми, кто в нем живет, даже если они находятся в дальней дороге. Это важное и очень духовное событие. Сегодня мы заложили "первый камень" в новое будущее и настоящее украинских евреев",– с гордостью дополнил он.

После официальной части, Раввин провел дипломатов по территории Общинного центра и показал проект.

"Очень важно, что мы установили мезузу именно сегодня, в Хай Элул, в день рождения основателя Хасидизма – Бааль Шем Това, и основателя движения Хабад, Первого Любавического Ребе – Шнеур Залмана из Ляд. И символично, что мы это делаем вскоре после Дня Независимости Украины. Оба они похоронены в Украине, и для них важна была Украина. И я горд, что мы сможем помогать украинцам больше узнавать про нашу культуру. Мы не хотим никого обратить в нашу веру, в иудаизме это даже запрещено. Мы хотим, чтоб люди знали ещё одну грань истории этой прекрасной страны и традиции людей, которые ее населяют – наши традиции, украинских евреев",– говорит Главный Раввин Киева, Рав Йонатан Бениамин Маркович.

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Рав Йонатан Биньямин Маркович провел дипломатов по территории Общественного центра

Мезуза – традиционный символ и оберег еврейского дома. В ней внутри – слова из Торы, "декларация монотеизма", провозглашающая, что Бог – один. Раввин с Послом также обсудили актуальные вопросы и проблемы, включая уже начавшиеся паломнические туры. На сегодняшний момент, в Украине уже находится несколько тысяч израильтян, приехавших на осенние праздники.

Напомним, Еврейский Новый год Рош-А-Шана, указом Президента Украины 303/2020 признан общегосударственным праздником и может быть выходным для верующих украинцев еврейского происхождения. В общине уверены – несмотря на то, что официального открытия нового Общинного центра ещё не было – совсем скоро здесь будет не протолкнуться: паломники все чаще кроме Умани едут по большим городам, исследуя истории и корни своих семей.

"Несмотря на то, что Грандиозное открытие общинного центра, который является крупнейшим в Центральной Украины ещё впереди – уже сейчас Киевская Еврейская Община, с соблюдением всех карантинных ограничений – делает мероприятия, помогает нуждающимся, и – как видите – с гордостью принимает высоких гостей. Несколько раз в месяц сюда приходят за продуктовыми наборами нуждающиеся люди, а также мы уже принимали туристов-паломников, которые перед поездкой в Умань – с интересом исследовали еврейский Киев", – рассказывает спикер Еврейской Общины Киева Леонид Барац.

Пресс-секретарь еврейской общины Киева Леонид Барац