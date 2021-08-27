Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Установили оберег со словами Торы. В Киеве откроется крупнейший еврейский центр

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
27 августа, 17:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На торжественном мероприятии присутствовали Михаэль Бродский, Рав Йонатан Бениамин Маркович, Олег Вишняков и Йонатан Бен Дор
Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева Рав Ионафан Бениамину Марковичем установили оберег со словами Торы
Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева Рав Ионафан Бениамину Марковичем установили оберег со словами Торы

В день, который евреи называют Хай Элул, новый посол Израиля Михаэль Бродский вместе с главным раввином Киева Рав Йонатаном Бениамином Марковичем установили оберег со словами Торы у входа в новый, крупнейший в столице и Центральной Украине, Еврейский общинный центр Киевской Еврейской Общины.

"Открытие синагоги и нового общинного центра является ярким и важным доказательством расцвета и развития еврейской жизни в Украине", – заявил Посол Государства Израиль Михаэль Бродский, после чего торжественно и символично забил первый гвоздь для укрепления мезузы: оберега на косяке входной двери.

Реклама

Кроме Посла и Главного Раввина Киева, Рав Йонатана Бениамина Марковича, в мероприятии приняли участие почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины – Олег Вишняков и Председатель Еврейского Национального Фонда -Украина – Йонатан Бен Дор.

Новый посол Израиля Михаэль Бродский забил первый гвоздь для укрепления мезузы
Новый посол Израиля Михаэль Бродский забил первый гвоздь для укрепления мезузы

"Для меня было большой честью – участвовать в такой важной традиции, как установка мезузы. Она пользуется в народе Израиля особой любовью. Редко можно найти еврейский дом без нее: каждый еврей чувствует, что без мезузы в доме чего-то не хватает — не хватает символа, напоминающего всем входящим в дом, что этот дом — еврейский", – говорит бизнесмен и почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины – Олег Вишняков.

Олег Вишняков – почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины, с гордостью участвовал в мероприятии
Олег Вишняков – почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины, с гордостью участвовал в мероприятии

"Однако главное в содержании заповеди о мезузе состоит в том, что присутствие мезузы у входа в дом освящает его, наполняя его особой святостью. Она охраняет дом вместе со всем, что в нем есть, и всеми, кто в нем живет, даже если они находятся в дальней дороге. Это важное и очень духовное событие. Сегодня мы заложили "первый камень" в новое будущее и настоящее украинских евреев",– с гордостью дополнил он.

После официальной части, Раввин провел дипломатов по территории Общинного центра и показал проект.

"Очень важно, что мы установили мезузу именно сегодня, в Хай Элул, в день рождения основателя Хасидизма – Бааль Шем Това, и основателя движения Хабад, Первого Любавического Ребе – Шнеур Залмана из Ляд. И символично, что мы это делаем вскоре после Дня Независимости Украины. Оба они похоронены в Украине, и для них важна была Украина. И я горд, что мы сможем помогать украинцам больше узнавать про нашу культуру.

Мы не хотим никого обратить в нашу веру, в иудаизме это даже запрещено. Мы хотим, чтоб люди знали ещё одну грань истории этой прекрасной страны и традиции людей, которые ее населяют – наши традиции, украинских евреев",– говорит Главный Раввин Киева, Рав Йонатан Бениамин Маркович.

Реклама

Рав Йонатан Биньямин Маркович провел дипломатов по территории Общественного центра
Рав Йонатан Биньямин Маркович провел дипломатов по территории Общественного центра

Мезуза – традиционный символ и оберег еврейского дома. В ней внутри – слова из Торы, "декларация монотеизма", провозглашающая, что Бог – один. Раввин с Послом также обсудили актуальные вопросы и проблемы, включая уже начавшиеся паломнические туры. На сегодняшний момент, в Украине уже находится несколько тысяч израильтян, приехавших на осенние праздники.

Напомним, Еврейский Новый год Рош-А-Шана, указом Президента Украины 303/2020 признан общегосударственным праздником и может быть выходным для верующих украинцев еврейского происхождения. В общине уверены – несмотря на то, что официального открытия нового Общинного центра ещё не было – совсем скоро здесь будет не протолкнуться: паломники все чаще кроме Умани едут по большим городам, исследуя истории и корни своих семей.

"Несмотря на то, что Грандиозное открытие общинного центра, который является крупнейшим в Центральной Украины ещё впереди – уже сейчас Киевская Еврейская Община, с соблюдением всех карантинных ограничений – делает мероприятия, помогает нуждающимся, и – как видите – с гордостью принимает высоких гостей.

Несколько раз в месяц сюда приходят за продуктовыми наборами нуждающиеся люди, а также мы уже принимали туристов-паломников, которые перед поездкой в Умань – с интересом исследовали еврейский Киев", – рассказывает спикер Еврейской Общины Киева Леонид Барац.

Пресс-секретарь еврейской общины Киева Леонид Барац
Пресс-секретарь еврейской общины Киева Леонид Барац

"Они стали чаще приезжать семьями, устав от локдаунов и соскучившись по путешествиям. Многие вакцинированы уже тремя дозами вакцин и ждали поездок сюда два года! И хотя в нашем общинном центре кое-где ещё продолжается ремонт – они уже с восторгом рассказывали, что завидуют тем, кто живёт в Киеве и рекомендовали своим друзьям посетить нас",– дополнил Барац.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 032 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять